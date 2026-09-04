"Es totalmente ilegal": la conclusión de un inspector de trabajo al ver la nómina de una socorrista a la que descontaban el alojamiento de la nómina

Daniela, socorrista colombiana, comparte con Equipo de Investigación su nómina en una empresa turística de Baleares. Le descontaban 410 euros por alojamiento, pero aparece como 'anticipo'. Un inspector de trabajo asegura que se hace así para "vulnerar la ley".

Las quejas sobre alojamientos precarios no terminan en Ibiza. Las críticas se repiten y denuncian que les cobran 390 euros de alquiler nada más llegar y describen viviendas donde hay que "mendigar la lavadora o el microondas". Todas apuntan a la misma empresa de Baleares.

Daniela llegó desde Colombia para trabajar como socorrista en las islas. Asegura que cada mes le descontaban 410 euros de su nómina: "Muchas personas se quejaron, el problema era que cuando pedías explicaciones, de pronto se demoraban un montón por responder y a la final no quieres molestar porque quieres venir la próxima temporada", afirma.

Daniela muestra a Equipo de Investigación una de sus nóminas, donde tras pagar el alojamiento, le quedan 1.076 euros al mes. Le descuentan el alquiler y el concepto que aparece es 'anticipo'.

José Antonio Amate, inspector de trabajo, analiza para el programa una de estas nóminas y concluye rotundo: "Esto es totalmente ilegal". El experto señala que la empresa "le está facilitando un alojamiento, pero se lo está descontando de la nómina y encima lo pone como anticipo", algo que hace "precisamente para vulnerar la ley".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La cara oculta del verano' en atresplayer.