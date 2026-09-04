Equipo de Investigación se adentra en 'la casa de los 22 socorristas' de Mallorca: 130 metros y dos baños por 9.000 euros al mes

22 personas en 130 metros cuadrados a cambio de 410 euros al mes. Así es uno de los alojamientos que proporciona una empresa turística de Baleares a sus socorristas: "Ellos simplemente nos ven como una caja de dinero".

Equipo de Investigación ahonda en las prácticas de una empresa turística de Baleares que asegura emplear a más de 1.000 socorristas y prestar servicio a grandes cadenas hoteleras de las islas, así como a algunos de los mayores parques acuáticos de Europa. Solo en los últimos tres años ha facturado más de 26 millones de euros.

Sin embargo, Daniela, una socorrista colombiana, asegura que sus alejamientos dejan mucho que desear. En su caso, eran 11 personas en una casa donde "si llegabas primera elegías el mejor lugar, pero si llegabas la última te tocaba el peor". Allí la convivencia era muy complicada: "Había bulla todo los días a muy alto nivel. Yo no quería ni ir a la casa, realmente solo iba a dormir".

Equipo de Investigación visita uno de esos alojamientos, una vivienda situada en una localidad a 30 kilómetros de Palma donde residen hasta 22 socorristas.

"Normalmente hay mucha carencia, vivimos con mucha precariedad", afirma uno de ellos. Los reporteros acceden a la vivienda y comprueban cómo 22 personas viven juntas en apenas 130 metros cuadrados con solo dos baños.

Cada uno de ellos paga 410 euros por una habitación compartida. La empresa, de este modo, ingresa 820 euros al mes por cada una. Ellos se han quejado, afirman, "varias veces", pero "todo sigue igual".

"La necesidad tiene cara de perro porque por necesidad lo hacemos", comentan dos jóvenes, que explican que necesitan "más o menos entre dos o tres meses para poder empezar a generar un ingreso": "Nos cobraron los cursos, nos cobraron el carné de socorrista, que fueron 250 euros, en donde tú lo consigues en España, legalmente, por 50 euros", añaden, mientras denuncian que "hay semanas enteras donde no descansas".

También explican que la empresa cuenta con alojamientos como este, por el que percibe 9.000 euros al mes, "regados por toda la isla": "Ellos simplemente nos ven como una caja de dinero", sostienen.

En sus contratos de alquiler hay una cláusula les obliga a asumir una deuda mensual de 410 euros con la empresa. Promete vivienda, pero nunca especifica que se trate de una habitación compartida.

A Jose Antonio Amate, inspector de trabajo, le sorprende que "quien actúa como arrendador de esta vivienda tiene a su vez un convenio de colaboración con la empresa donde prestan servicios estas personas trabajadoras". Por ello, considera que "hay que investigarlo" para conocer la relación entre ambas empresas, "no vaya a ser que nos encontremos con coincidencias y entonces lo que estamos es ante un engaño".

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