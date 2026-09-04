Dos exguías de 'free tour' denuncian que trabajaban como falsos autónomos: "Te sentías desprotegido, no tenías derecho a nada"

Camilo y Fiona, exguías de una empresa de 'free tour', comparten con Equipo de Investigación sus condiciones de trabajo como falsos autónomos: "Si no había turistas, no cobramos ni trabajamos ese día".

Aunque hay plataformas de 'free tour' que aseguran que sus guías pueden llegar a ganar 10.000 euros al mes, la realidad que viven muchos guías es bastante más precaria. La Inspección de Trabajo investiga a una empresa que promociona sus 'free tours' en hostales de Valencia y Barcelona.

Equipo de Investigación habla con Camilo Jaramillo y Fiona Mackellar, dos exguías que, durante dos años, trabajaron para esta empresa. Al final del tour, explican, tenían que hacer una foto de su grupo para mostrar cuántas personas habían tenido: "Por cada una le pagábamos 2 euros a la empresa", señalan.

"Todo fuera de la facturación se pagaba en negro", explica Fiona, que asegura que "si no había turistas, no cobramos ni trabajamos ese día". "Éramos autónomos, te sentías desprotegido porque si pasaba algo, no tenías derecho a paro, no tenías derecho a nada", comentan.

Sin embargo, aseguran que la empresa les imponía "cierto horario para recoger a los clientes" y que trabajaban "exclusivamente" para ella, lo que no encaja con el trabajo de un autónomo.

Falsos autónomos

José Antonio Amate, inspector de trabajo, arroja luz sobre estas cuestión: "Desde el momento en el que una persona trabaja para otra, está sometido al poder de organización y dirección de esa otra. Si hay una estructura organizada en la que yo trabajador no puedo modificar, tengo que aceptarlas porque me lo dice la empresa, soy un trabajador por cuenta ajena de esa empresa".

En 2022, esta empresa factura 179.000 euros, aunque solo cuenta formalmente con un trabajador. Ese mismo año, la Inspección de Trabajo lleva el caso a los tribunales. Un juez obligó a la empresa a contratar a los falsos autónomos. Tras contactar Equipo de Investigación con ella, esta rechaza asumir responsabilidades y las atribuye al anterior director general.

Sin acreditación de guía

La formación que recibieron Fiona y Camilo fue "un guion largo con mucha información de Valencia para memorizar". Fiona anteriormente había sido profesora de inglés y Camilo había trabajado como camarero o cocinero. Ninguno de los dos contaba con la acreditación oficial de guía turístico.

Patricia Loro, presidenta de la Confederación de Guías de Turismo, explica que la regulación a este respecto depende de cada comunidad autónoma: "Hay algunas que requieren un examen para probar conocimientos, en algunos casos se pide una titulación académica, que normalmente suele ser de Humanidades, un nivel de idiomas mínimo para poder comunicarte y en otras se pide simplemente la titulación, un grado en Turismo o un técnico de Turismo".

Sin embargo, reconoce que las comunidades autónomas no suelen vigilar que estas normas se cumplan.

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