El "ataque de rabia" de Remedios Sánchez cuando los Mossos encontraron los trofeos de sus víctimas: "Se vio su carácter violento"

Joan Miquel Capell, comisario de los Mossos d'Esquadra, recuerda en este vídeo cómo fue el registro de la casa de Remedios Sánchez, 'la Matayayas', en el que se encontraron joyas y trofeos de sus víctimas.

Tras la detención de Remedios Sánchez por el asesinato de tres ancianas y el ataque con extrema violencia a cinco más, los Mossos d'Esquadra registran su piso en Sant Andreu.

En cajones, latas y botes de cocina encuentran joyas y pequeños objetos de sus víctimas. No tienen gran valor económico, pero Remedios los guarda como trofeos.

Durante el registro, su comportamiento cambia de forma drástica y Remedios se niega a participar. "Tiene como un ataque de rabia", comenta en el vídeo sobre estas líneas Joan Miquel Capell, comisario de los Mossos.

Capell explica que, en ese momento, "se le ve su carácter agresivo y violento" y tienen que reducirla: "Se la llevan cuatro policías", recuerda.

