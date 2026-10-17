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Equipo de Investigación alerta sobre los cobros ilegales que siguen presentes en muchos restaurantes

Equipo de Investigación analiza las cartas de varios restaurantes y alerta de cobros que no están permitidos, como el cubierto o el servicio de mesa. Además, recuerda que los establecimientos deben ofrecer agua del grifo gratis.

Equipo de Investigación descubre la práctica que hacen la mayoría de los restaurantes que no está permitida

Los reporteros de Equipo de Investigación revisan las cartas de distintos bares y restaurantes y detectan prácticas habituales que no están permitidas, como cobrar por el cubierto o el servicio de mesa, o negarse a ofrecer agua del grifo gratis.

El programa pone el foco en la importancia de revisar detenidamente las cartas de los establecimientos, ya que, además de los platos y las bebidas, pueden aparecer cargos adicionales que no se pueden cobrar legalmente, como el cubierto o el servicio de mesa.

Los expertos también aconsejan desconfiar de fórmulas como "precio según mercado" que no permiten conocer de antemano el importe exacto de un producto. Asimismo, recuerdan que los bares y restaurantes están obligados a ofrecer agua del grifo de manera gratuita. Esta medida quedó recogida en una ley aprobada en julio de 2022, que exige a los establecimientos de hostelería facilitar agua no envasada sin coste para los clientes.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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