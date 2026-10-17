"Me están tomando el pelo": la reacción de un hostelero al descubrir que el agua filtrada apenas se diferencia de la del grifo

Un hostelero se indigna al conocer los resultados de un análisis de laboratorio que no aprecia diferencias significativas entre el agua filtrada que sirve en su local y la del grifo, pese a pagar por el sistema y las botellas.

Un hostelero que paga por un sistema de filtrado de agua se muestra indignado después de que Equipo de Investigación le presente los resultados de un análisis de laboratorio que no revela diferencias significativas respecto al agua del grifo.

Los reporteros de Equipo de Investigación analizaron en 2023 los sistemas de filtrado que empezaron a instalar algunos bares y restaurantes tras la entrada en vigor de la normativa que obliga a ofrecer agua del grifo gratis a los clientes. Para comprobar si existían diferencias entre el agua filtrada y la convencional, recogieron muestras en varios establecimientos y las enviaron a un laboratorio.

Una vez obtenidos los resultados, el equipo regresó a uno de los locales para informar al propietario de las conclusiones. El hostelero no ocultó su sorpresa y malestar, ya que la empresa que le proporcionó el sistema le había asegurado que el agua filtrada contenía "menos residuos que cualquier agua mineral del mercado"

"Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", lamentó. El hombre explicó que el equipo funcionaba mediante un contrato de alquiler y que, además de pagar una cuota mensual, también debía asumir el coste de las botellas utilizadas para servir el agua.

Ante los resultados del análisis, el propietario defendió que cobrar por este servicio era razonable, puesto que suponía un gasto para su negocio. "Soy partidario de cobrar todo lo que se sirve", afirmó, insistiendo en que el agua filtrada "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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