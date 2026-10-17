Una bailarina húngara denuncia el comportamiento de los españoles en las despedidas de soltero: "Todos me han querido masturbar"

Dos bailarinas húngaras denuncian las actitudes de algunos españoles que viajan a Budapest para celebrar despedidas de soltero. Aseguran que muchos ignoran las normas de los locales, intentan sobrepasarse con ellas y llegan a ofrecerles dinero por sexo.

El negocio de las despedidas de soltero mueve millones de euros, pero también acumula numerosas quejas. Algunos destinos, como Tarifa, Mojácar o Logroño, ya han puesto límites a esta tradición. En este contexto, dos bailarinas húngaras que trabajan en el sector denuncian el comportamiento de algunos españoles que viajan a Budapest para celebrar estas fiestas.

En un programa de Equipo de Investigación de 2024, ambas relataron sus experiencias con grupos de amigos que visitan la capital húngara, conocida por su ambiente festivo y sus precios. Una de ellas asegura que sus peores experiencias han sido con clientes españoles: "Yo solo he tenido malos clientes entre los españoles". También explica que algunos llegan con una idea equivocada sobre las normas de los locales: "Cuando he ido a España he visto que no hay bares de baile, tiene puticlubs y los españoles cuando vienen aquí se creen que también son así y en Hungría es ilegal".

La bailarina denuncia que varios clientes han intentado tocarla sin su consentimiento, pese a las normas del establecimiento: "Todos me han querido masturbar y chuparme las tetas". Además, afirma que algunos no aceptan los límites establecidos y creen que pueden hacer cualquier cosa pagando menos de diez euros.

Las profesionales también aseguran que han recibido numerosas ofertas de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Según una de ellas, algunos de los hombres que están a punto de casarse son quienes más insisten: "Te ofrecen un montón de dinero para estar contigo y dices 'no gracias'". Estas experiencias explican, según cuentan, el rechazo que sienten hacia este tipo de celebraciones: "Por eso odiamos las despedidas. Por eso nunca nos vamos a casar".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.