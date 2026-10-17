La cara más cruel de las despedidas de soltero: "No se puede permitir que se den collejas a personas por sus cuerpos"

Algunas despedidas de soltero recurren a prácticas humillantes con personas con discapacidad, especialmente con enanismo, para entretener a los asistentes. Estas situaciones han impulsado cambios legales para proteger su dignidad y evitar que sean objeto de burlas.

Muchas despedidas de soltero recurren a servicios que implican peticiones humillantes hacia personas con discapacidad, especialmente aquellas con enanismo, a las que se coloca en situaciones insólitas para entretener a los asistentes.

Muchas despedidas de soltero también contratan servicios externos para amenizar las fiestas. Entre estas contrataciones, algunas incluyen a personas con discapacidad, especialmente con enanismo, con el objetivo de humillarlas y convertirlas en motivo de burla.

Estas prácticas provocaron una reforma de la Ley de la Discapacidad, que establece: "Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana".

Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, denuncia que estas situaciones no deberían tener cabida en la sociedad actual: "Una sociedad del siglo XXI no puede permitirse tener a gente esposada, tener a gente que le dan collejas por sus cuerpos".

De hecho, una conocida compañía británica especializada en despedidas de soltero ha revelado que una de las peticiones más peculiares que ha recibido fue la de un grupo de británicos que quería "perseguir a un enano disfrazado de Pikachu en Benidorm".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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