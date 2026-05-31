El fentanilo ya circula por las calles de Madrid: "Ha llegado y ya estaba"

Los toxicómanos de la capital confirman a Equipo de Investigación que la droga más problemática de Estados Unidos ya circula por las calles españolas.

El fentanilo no solo está diezmando a la población toxicómana de Estados Unidos. La droga más temida ya habría llegado a las calles de España, en concreto a la Cañada Real, el supermercado madrileño de la droga.

Equipo de Investigación se movía hace unos días a otra zona de consumo habitual en Madrid: la estación de Príncipe Pío, apenas a un kilómetro y medio del centro de Madrid. Los reporteros del programa preguntaban a dos toxicómanos si el fentanilo ya ha llegado a las calles de la capital: "Ha llegado y ya estaba", afirmaba un hombre.

"Me han hecho la prueba en el CAD y de tres micras había dos de cocaína y una de fentanilo", señalaba el hombre, que asegura que entre los efectos de la droga está que ha perdido memoria: "Por eso lo llaman la droga de los zombis", apuntaba. Además, añadía que "por la mañana me levanto con síndrome de abstinencia, que antiguamente no".

Otra mujer adicta confirmaba que "sobre todo la heroína" está cortada con fentanilo, una sustancia que, comentaba, "no es como la cocaína o la heroína, es 120 millones de veces peor".

Otro consumidora asegura que toma fentanilo porque "me lo mandan para mis dolores": "Unas cantidades exageradas porque tengo cinco hernias discales", añadía. También sostiene que le han llegado a ofrecer 100 euros por un cachito de parche de fentanilo.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2026.

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