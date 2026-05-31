Una clínica de trasplante capilar, sobre las opiniones negativas para desprestigiar: "Son otros comerciales"

El director de una clínica de trasplante capilar aseguraba en 2021 ante los reporteros de Equipo de Investigación que muchos de los comentarios negativos sobre su centro vertidos en los foros de opinión "son comerciales de otras clínicas".

En los últimos años, la demanda de injertos de pelo se ha disparado un 300%, algo que Equipo de Investigación analizaba en 2021 y ponía el foco en las publicidades encubiertas de centros de cirugía capilar.

Lo primero que mostraban eran anuncios de injertos de pelo y tras ello, los foros. Unos foros de opinión ocupan las primeras páginas de búsqueda en Internet, con mensajes tanto negativos como positivos. Hay usuarios que hasta se atreven a dar el nombre de la clínica. Al parecer, estarían contratados por otras clínicas para captar clientes y desprestigiar a la competencia.

Los reporteros de Glòria Serra acudían a una de esas clínicas que se vio afectada por algunas de esas opiniones. Un mensaje de un usuario desconocido exponía "un listado de afectados" de la clínica de Christophe Guillemant.

"No hay denuncias de pacientes, ni fotos que justifiquen que es verdad; puede ser cualquier persona que ha entrado a poner un comentario, desconectarse y entrar con otro nombre", asegura el director del centro, que opinaba que "la mayoría" de las opiniones que se pueden leer en estos foros "son de comerciales": "Generalmente son pacientes de clínicas con las que cooperan que les ofrecen un trabajo como comercial en los foros y reciben una comisión por cada paciente que envían a una clínica".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com.

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