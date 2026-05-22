La conclusión de un laboratorio tras analizar tres muestras de drogas que circulan por España: una da positivo en fentanilo

Equipo de Investigación lleva a analizar al laboratorio de la UNED tres muestras de heroína, cocaína y crack obtenidas en la Cañada Real y el centro de Madrid. Tras realizar las pruebas, los resultados no sorprenden a los científicos.

Equipo de Investigación lleva a analizar las muestras de dogas obtenidas en la Cañada Real y en la estación de Príncipe Pío, en el centro de Madrid, al laboratorio de la UNED.

La primera muestra, cocaína base y heroína de la Cañada Real, da un positivo claro en fentanilo.

La segunda, obtenida en el centro de Madrid, es crack. El científico realiza el mismo test en busca de la sustancia que ha desatado la peor crisis de salud pública de Estados Unidos. En este caso, el resultado es menos claro: "Yo no me atrevo a asegurar que sea fentanilo, porque se ve una marca muy débil", apuntan en el laboratorio.

La tercera muestra, la heroína de Madrid centro, también pasa por el hisopo del laboratorio de la UNED, ante el que da negativo en fentanilo.

El experto asegura que la presencia de fentanilo en alguna de estas muestras no le sorprende "en absoluto". También descarta que esta sustancia pueda usarse para cortar las drogas porque "produciría muchas muertes".

El fentanilo no ha provocado en España una crisis como la de Estados Unidos, pero las señales ya están aquí. Muertes, desvío de medicamentos y un mercado negro en expansión. La droga más letal del mundo ya está en nuestro país y su avance acaba de empezar.

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