Así cayó la mayor red de blanqueo de España en Plasencia: fajos de billetes en las casas y drogas por los desagües

Equipo de Investigación mostró en un reportaje elaborado en 2016 cómo se desarrolló la caída de los miembros de una presunta red de blanqueo en Plasencia.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria se adentraban en 2016 en el marginal barrio de San Lázaro de Plasencia (Cáceres) donde supuestamente operaba una de las mayores redes de blanqueo de capitales de España con cientos de implicados. Las autoridades tenían pruebas del lavado de dinero y fueron a por los miembros de la banda, algo que presenció Equipo de Investigación entonces.

Los agentes entraron en el barrio mientras todos dormían y tiraron las puertas de las viviendas abajo. Los padres del cabecilla de la banda fueron los primeros en caer. Habían ingresado más de 750.000 euros en efectivo en los bancos. La Guardia Civil buscaba la droga que probara el origen del dinero. Tras ellos, su hermano y cuñada. Fueron acusados de blanquear casi 150.000 euros. Al desmontar la bañera comprobaron, además, que se habían deshecho de la droga arrojándola por los desagües.

"En el váter y en la bañera había restos de estupefacientes que dieron positivo en cocaína tras las pruebas", explicaba la Guardia Civil. Eran tantos los vecinos implicados que se hizo de día. Marisol, la mujer que aparentemente amasó una fortuna de 800.000 euros cuando su única ocupación era vender bocadillos, también cayó.

Necesitaron tres agentes para contar el dinero. La mujer tenía 24.000 euros en efectivo. Ni tan siquiera entienden los cargos que les van a imputar. "Estaban tranquilos porque no había drogas en sus casas, probablemente porque se habían deshecho de las mismas", explica la Guardia Civil.

El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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