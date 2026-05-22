Viaje a la Filadelfia del fentanilo: Equipo de Investigación se adentra en las entrañas de la zona cero

¿Por qué es importante? Por primera vez, un equipo español entra en la DEA, el cuerpo de élite que le ha declarado la guerra a la mayor crisis de salud pública de la historia de Estados Unidos. Junto a ellos, Equipo de Investigación visita Kensington Avenue, el epicentro del fentanilo.

Para entender hasta dónde puede llegar el fentanilo, Equipo de Investigación viaja a Filadelfia, una ciudad que lleva más de diez años devastada por esta droga.

Por primera vez, un equipo español accede a la DEA, el cuerpo de élite que combate la mayor crisis de drogas de Estados Unidos. El agente especial Tom Hodnett explica que en estos momentos el fentanilo "es la droga predominante. Está detrás del 90% de las muertes por sobredosis de opioides". "Solo dos miligramos de fentanilo, lo que cabe en la punta de un bolígrafo, es suficiente para matarte", señala.

La zona cero del fentanilo

Los reporteros acompañan a los agentes a Kensington Avenue, el mayor mercado de droga al aire libre de la costa este y la zona cero del fentanilo. Un barrio que está a solo 15 minutos de la sede de la DEA.

Parece otro mundo. La Filadelfia próspera ha desaparecido. Miles de adictos duermen en la calle, doblados, apoyados en la pared. "El fentanilo se creó como un antidepresivo, prácticamente les pone a dormir. Baja la presión sanguínea, baja el pulso", explican los agentes.

Este medicamento creado en Bélgica en 1959 está hoy detrás de una de las mayores crisis de salud pública en Estados Unidos.

Traficantes y consumo a plena luz del día

Las cámaras del programa son testigo de cómo los traficantes operan a la luz del día. Venden la droga y agujas. Los reporteros preguntan a algunos adictos, aseguran que la heroína hace mucho tiempo que salió de estas calles. Ahora el fentanilo es el rey. Entre ellos también conviven niños. "Para ellos esto es normal. Aquí es donde crecen", cuentan los agentes.

En la zona cero, los parques están vallados y apenas quedan negocios abiertos. "Muchos de ellos se han visto forzados a cerrar", comenta un vecino a los reporteros, a los que avisa de que se encuentran en una zona muy peligrosa.

Uno de los pocos comercios abiertos explica que los consumidores no son peligrosos, "los que venden drogas sí". Así lo comprueban los reporteros del programa, que ven cómo algunos 'dealers' les lanzan botellas y les amenazan: "Te meto un par de cantazos y cojo un chamaquito y te los mando que te quite to', papi. Está en Kensington, aquí se ponen bravos".

Por cada kilo de fentanilo que compran a 25.000 euros, pueden generar más de 250.000.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.