El falso aceite de oliva virgen extra que no era apto para el consumo humano: así destapó la Guardia Civil el fraude en Extremadura

Hasta Miajadas (Cáceres) se desplazaba Equipo de Investigación en este programa de 2023 para hablar con un agente de la Guardia Civil que explicaba cómo se destapó el fraude del falso aceite de oliva virgen extra que provocó una alerta sanitaria en España.

Aunque esos tiempos parece que han quedado atrás, en nuestra memoria está muy fresco el recuerdo de cuando el aceite de oliva se vendía en las tiendas a precio de oro. Con la subida de los precios y la bajada del poder adquisitivo se generó un caldo de cultivo perfecto para los delincuentes, que no dudaron en aprovechar la ocasión para sacar rendimiento económico de manera fraudulenta, ilegal y peligrosa.

Este es el caso, por ejemplo, del comercial que vendía en su furgoneta 'aceite de oliva' de una marca desconocida a los vecinos de Miajadas (Cáceres), localidad hasta la que se desplazó Equipo de Investigación en 2023 para conocer todos los detalles de este delito.

Un funcionario del Ayuntamiento compró seis garrafas y mostró ante las cámaras las diferencias obvias que había entre uno típico de supermercado y el obtenido de este comercial. El olor y el color desvelaban la trampa.

Pero él no fue el único que sospechó. Las quejas de consumidores comenzaron a llegar a la Guardia Civil desde varios puntos de Extremadura y Andalucía. "Se tomaron tres muestras y a tenor de lo que dieron esas muestras y, a tenor de los resultados, nosotros ya vimos que ese aceite no era aceite virgen extra, sino que era una mezcla de aceites de semilla con aceite de orujo, no apto para el consumo humano", advertía el jefe del SEPRONA al programa de laSexta.

Así, se activó una alerta sanitaria en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Al conocer esta alerta, Ana, una de las estafadas, llamó al comercial, quien le aseguró que se trataba de "un lote en especial" el que no era apto para el consumo y que no le devolvía el dinero. "Como lo llamé dos o tres veces seguidas me bloqueó", contaba la mujer.

Las garrafas tenían un precio de 22 euros cada una de ellas. En el supermercado, la misma cantidad costaba 30 euros.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

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