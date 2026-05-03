Un inversor da las claves para comprar y vender piezas de Lego: "Vendí la mayoría y me he comprado una casa"

Equipo de Investigación ha hablado con un inversor en Lego. En sus palabras, da consejos sobre cómo sacar el máximo dinero posible por cada pieza e insiste en que no hay que quedárselos "mucho tiempo".

El coleccionismo se ha convertido en uno de los grandes negocios de la actualidad. Tanto por comprar piezas antiguas como por hacerse con objetos nuevos ante la posible subida en su valor con el paso del tiempo. Los Lego son de las cosas más codiciadas, y hay quien se dedica incluso a dar consejos de inversión para sacar el mayor dinero posible por ellos.

Equipo de Investigación ha hablado con uno de estos inversores, que da las claves para conseguir el mayor beneficio. "No te los quedes durante mucho tiempo", ha expuesto.

"A los tres o cuatro años alcanzan su pico de valor. No te creas que por guardarlos 15 años se va a revalorizar mucho, porque hacen remakes o pierden el interés", insiste.

En su caso, le ha dado para mucho: "He vendido la mayoría y con eso me he comprado una casa. Quizá tenga unos 10.000 sets".

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