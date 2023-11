Un extrabajador de la presunta 'criptosecta' IM Academy que recibía dinero de la empresa para reclutar a gente se ha enterado en plena entrevista con Equipo de Investigación en 2022 de que su sueldo venía de un paraíso fiscal. El joven asegura que de haberlo sabido antes, se lo habría "replanteado".

El exempleado enseña al equipo su primer pago de la academia. "Aquí está una captura del primer pago que me hicieron que son 74,25 dólares", cuenta el hombre, y explica que el pago se hacía a través de una plataforma porque, según les decían, "esto evadía todo tipo de control de Hacienda".

Los pagos procedían de una entidad llamada International Markets Live Inc. Buscando dónde está domiciliada, aparece en Islas Mauricio, un paraíso fiscal. "Cuando me enteré de todo, me sorprendió bastante. Si hubiera sabido antes que he vivido de un paraíso fiscal, me habría replanteado muchas cosas porque era un engaño y una estafa todo", lamenta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.