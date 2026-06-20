"Son sinvergüenzas y delincuentes": el duro reproche de un inspector de Trabajo a quienes vulneran los derechos laborales en hostelería

El inspector de Trabajo José Antonio Amate concedió una entrevista a Equipo de Investigación en 2022 para explicar cómo desarrollaba las inspecciones destinadas a detectar irregularidades en el sector de la hostelería.

El inspector de Trabajo José Antonio Amate concedió una entrevista a Equipo de Investigación en 2022 para explicar cómo desarrollaba las inspecciones destinadas a detectar irregularidades en el sector de la hostelería. Según relató, al llegar a un establecimiento lo primero que hacía era observar el funcionamiento del local y calcular cuántas personas estaban atendiendo a los clientes.

Después de esa primera toma de contacto, se dirigía habitualmente a la cocina, ya que era uno de los lugares donde con más frecuencia podían encontrarse trabajadores cuya situación laboral no cumplía con la legalidad. Además, comprobaba que no existieran vías de escape que permitieran ocultar a empleados ante la llegada de la inspección.

Amate recordó algunos de los casos más llamativos que había vivido durante su trayectoria profesional, como el de dos personas que encontró escondidas dentro de un armario para evitar ser descubiertas. A su juicio, estos trabajadores se encontraban "en la mayoría de las ocasiones desprotegidos, sin derechos". Durante la entrevista, la reportera le trasladó la existencia de los llamados listeros, intermediarios que ponían en contacto a camareros con empresarios y que, según la investigación, se quedaban con parte del salario de los empleados.

El inspector cargó con dureza contra esta práctica. "Es una persona que no respeta los derechos de otra; tenemos que ponerle nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal", afirmó.

Amate también reclamó más recursos para la Inspección de Trabajo y lamentó las limitaciones con las que se encontraban a la hora de actuar. Según explicó, la legislación dificultaba en ocasiones demostrar determinadas irregularidades, ya que algunos empresarios alegaban que el trabajador estaba contratado solo unas horas y que ese día realizaba horas complementarias. "Muchas veces nos vemos atados de pies y manos para poder actuar", denunció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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