La propietaria del conocido como 'hostal de los horrores' evitó responder a Equipo de Investigación tras una inspección

El programa acudió a uno de esos alojamientos para intentar hablar con ella, aunque la recepcionista aseguró que no podía facilitar ninguna información. Días más tarde, el equipo regresó al primer inmueble y presenció la llegada de dos agentes de la Policía.

Equipo de Investigación, en un programa emitido en 2023, descubrió que la propietaria de una vivienda denunciada por sus inquilinos por las condiciones de insalubridad gestionaba otros tres inmuebles en los que también alquilaba camas en literas.

El programa acudió a uno de esos alojamientos para intentar hablar con ella, aunque la recepcionista aseguró que no podía facilitar ninguna información. Días más tarde, el equipo regresó al primer inmueble y presenció la llegada de dos agentes de la Policía Municipal, que permanecieron en el interior del edificio durante más de una hora realizando una inspección.

Al finalizar la actuación policial, los agentes confirmaron que habían inspeccionado el establecimiento. Poco después, la propietaria salió del inmueble con rapidez y rechazó responder a las preguntas de Equipo de Investigación, abandonando el lugar sin hacer declaraciones.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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