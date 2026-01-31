Una trabajadora reconoce que en su tienda se venden imitaciones sin especificarlo: "Jamás hemos tenido un reclamo"

Equipo de Investigación analizaba hace unos días el fenómeno de las rebajas y el frenesí que se vive en los comercios antes de comenzar una campaña que este 2026 ha llevado a más de 143.000 contrataciones. Aunque entre ese frenesí también se puede colar el engaño de las imitaciones.

La época de rebajas, a punto de terminar, es una de las más esperadas para ávidos compradores, pero también para los comercios. Equipo de Investigación analizaba el pasado 23 de enero este fenómeno comercial, también todas las prácticas en torno al mismo. Porque aunque para estas primeras rebajas de 2026 se ha llegado a contratar a más de 143.000 personas, lo cierto es que hay comerciantes que aprovecha el tirón para llevar al cliente al engaño.

Es el caso de tiendas donde se venden imitaciones sin especificar que lo son. Blanca Erviti, agente en propiedad industrial, analizaba en el programa si las falsificaciones acaban en los establecimientos comerciales. Al mirar en una tienda de zapatillas, Erviti mostraba sus sospechas sobre un modelo concreto: "Hay detalles que difieren. No aparece la marca en la suela ni detrás. No hay ningún numero de serie y tampoco aparece la marca en la solapa. Me atrevería a decir que son falsificadas".

No eran las únicas. "No hay ningún tipo de código que nos permite comprobar la trazabilidad del producto y es raro que aparezca el logotipo solo en el lateral. El material no parece muy buena calidad, la goma no es nada flexible. Esto no es piel ni cuero, es completamente plasticoso. Yo me atrevería a decir que esto es una falsificación", señalaba la experta sobre otro modelo.

Al preguntarle a la trabajadora de la tienda, la mujer en un principio se muestra sorprendida por las preguntas, pero finalmente reconoce que son imitaciones. "Los zapatos que son chinos", señalaba. Sin embargo, al ser repreguntada, lo niega: "No, imitaciones no amor. Es que nunca había venido nadie acá a hacer este tipo de preguntas o encuestas", añadía. "Esto no es la marca como tal. Se parecen, pero no es la marca. Los clientes saben lo que están comprando, jamás hemos tenido un reclamo", afirmaba finalmente.

