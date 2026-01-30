Una tasadora inmobiliaria calcula cuánto valen las propiedades de 'La Luz del Mundo' en España: "Llama la atención"

Lucía Menéndez, tasadora inmobiliaria, cuantifica en cifras las propiedades de la 'La Luz del Mundo' en España. En este vídeo, asegura que "llama la atención" la cantidad de dinero aportado "sin carga hipotecaria".

En 45 años en España, 'La Luz del Mundo' ha abierto 50 templos en 21 provincias. En pleno centro de Madrid, a un kilómetro de la estación de Atocha y del Museo Reina Sofía, tiene dos propiedades que compran al contado, sin hipoteca.

A sólo 200 metros, 'La Luz del Mundo' compra un local comercial y lo convierte en su sede en Madrid, que pone en marcha tan solo tres meses antes de que comiencen a investigar a su líder, Naasón Joaquín García, por abusos sexuales.

"Esta gente se presenta con un millón de pavos a comprar locales", comenta un vecino de la zona, que afirma que el grupo religioso "tienen visto un bloque allí entero en la calle Ercilla, para poderlo comprar" por "dos millones y medio".

En el vídeo sobre estas líneas, 'Equipo de Investigación' pide a una tasadora inmobiliaria que cuantifique las propiedades de 'La Luz del Mundo' en España.

Lucía Menéndez explica que el grupo tiene 24 propiedades en España, según el registro de la propiedad, repartidas en once comunidades autónomas.

De este patrimonio acumulado durante casi cinco décadas, las más caras se encuentran en Madrid, en Santa María de la Cabeza, donde tienen un local más una entreplanta de uso religioso de 343 metros valorado en 980.000 euros y otro de 718 metros con un valor de 1.650.000 euros. Además, en Barcelona tienen un local comercial de 1.400 metros valorado en 2.950.000 euros.

De estas propiedades, apunta la experta, "hay nueve que no tienen hipoteca y 15 que sí". En este sentido, señala que "se ha aportado en dinero, sin carga hipotecaria, casi 13,5 millones en frente a 1.280.000 en hipoteca", algo que "llama la atención".

El total de superficie propiedad de 'La Luz del Mundo' se estima entorno a unos 8.000 metros cuadrados con un valor patrimonial total de 15.817.000 euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Luz del Mundo: fe, poder y control' en atresplayer.