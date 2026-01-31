Joel Silva denuncia la "cultura de los apóstoles abusadores" en 'La Luz del Mundo': "El que empezó fue el abuelo"

Joel Silva, exmiembro de 'La Luz del Mundo', cuenta a Equipo de Investigación cómo su segunda esposa le confesó que había sufrido abusos sexuales por parte del líder de la organización, y que su primera esposa también había sido víctima.

'Equipo de Investigación' viaja hasta Hermosa Provincia, un barrio cercano a la ciudad mexicana de Guadalajara donde viven 5.000 fieles de 'La Luz del Mundo'. Junto al gran templo que lo preside, todavía se puede ver el rostro de su líder, encarcelado por abusos sexuales.

Los reporteros del programa se ven acompañados por un miembro de la iglesia, que les hace una ruta por el barrio. Sin embargo, cuando le preguntan por la casa en la que vivía el apóstol Naasón, el hombre lo niega y echa balones fuera.

Sin embargo, Joel Silva, arquitecto y exmiembro del grupo religioso, sabe que en esa casa ocurrieron hechos graves. En el vídeo sobre estas líneas explica cómo dentro de 'La Luz del Mundo' les casaban "no en contra, pero sin nuestra voluntad".

Tras perder a su primera mujer en un accidente de coche, se volvió a casar. Asegura que fue en contra de la voluntad del líder de entonces, Samuel Joaquín.

Su segunda mujer, afirma, le confesó que Samuel Joaquín había abusado de ella "desde los 14 años". De hecho, también le contó que su primera esposa también fue una víctima, así como otros familiares suyos.

"Es una conducta aprendida", explica Joel, que sostiene que esa "cultura de los apóstoles abusadores" la empezó "el abuelo": "Por la noche salía él a visitar en la colonia a las casas que él quería, tocaban, y entraba y abusaba a las mujeres de esa casa", afirma.

