Coches de alta gama, un zoo con leones y lago privado: así es el exclusivo rancho propiedad de 'La Luz del Mundo' en Texas

'La Luz del Mundo', según el exmiembro Joel Silva, tendría más de 300 propiedades en México y otras 100 en Estados Unidos. Una de las más exclusivas, un rancho de Texas rodeado de todo tipo de lujos.

Mientras Naasón Joaquín García, el líder de 'La Luz del Mundo' encarcelado por abusos sexuales a menores, muchos fieles miran hacia otro lado y siguen contribuyendo a la riqueza del líder.

Joel Silva, arquitecto y exmiembro del grupo religioso, asegura tener registradas una lista de "más de 300 propiedades, millonarias" de la organización en México. En Estados Unidos apunta que "al menos tienen unas 100" en zonas de Florida, Nueva York, Washington e incluso en Beverly Hills. Todo ello, financiado por las ofrendas y los donativos de los fieles de 'La Luz del Mundo'.

Almudena Barragán, periodista de El País, pone como ejemplo Silver Wolf Ranch, una finca que la organización tiene en Texas.

"Es un rancho de unos 340 acres, más o menos como 130 hectáreas, en el que había un zoológico que tenían jirafas, leones, un lago privado, tenían una colección de coches clásicos de alta gama", explica la periodista, que señala que algunos testigos "acreditan que se movían maletas de dinero en las iglesias y entre países".

Además, apunta que "no tienen que declarar fiscalmente estas aportaciones porque son un grupo religioso". También comenta que "no sabemos cuál es la fortuna real de los Joaquín, porque no todas las propiedades están a nombre del apóstol. Están a nombre de familiares, de hijos, de hermanos, de la propia madre o de Naasón".

