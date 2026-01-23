Un experto analiza cómo cambia la distribución de una tienda textil en época de rebajas: "El desorden causa una llamada de atención"

Detrás del cartel del '50% de descuento' o similares hay una industria que sabe exactamente cómo atraparnos. Tanto es así que José Ruiz, experto en neuromarketing, asegura que "nosotros en realidad trabajamos para las tiendas".

"Lo primero que impacta en nosotros son los escaparates y los escaparates en rebajas son diferentes a los escaparates en el resto de la época del año porque en el resto del año lo que tratan es demostrarnos el producto que nos puede atraer dentro, pero en rebajas, la propia rebaja ya es la que nos atrae. Con lo cual, el protagonista real del escaparate son los carteles que dicen rebajas, que es lo que te invita a entrar", sentencia.

Él mide las emociones que causan las rebajas a través de una gorra con sensores, cuyo funcionamiento muestra a Equipo de Investigación con un ejemplo: "La tienda ha conseguido su objetivo, ha conseguido ese efecto tractor que es atraer a clientes al interior de la tienda".

"Las tiendas necesitan primero que tu recorras toda la tienda porque tu atención comienza a centrarse en el producto unos segundos después de haber entrado, con lo cual si la buena rebaja está al final de la tienda no solo haces tapón sino que además perderías la atención sobre el resto de productos", afirma.

Y en un periodo de rebajas, hasta el desorden es algo que beneficia a la tienda: "Contrariamente a lo que podrías pensar, que ese desorden lo que causa el rechazo normalmente, especialmente en esta fecha lo que causa es una llamada de atención hacia el producto".

