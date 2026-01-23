Un diseñador de moda compara las prendas de una tienda oficial con las de un outlet: "Vemos diferencias en los acabados"

Pese a comprar un mismo vaquero, Vlad Marcos ve claras diferencias a simple vista entre el comprado en una tienda oficial, de mejor calidad, a una tienda outlet.

Dentro del mundo de las rebajas, hay un territorio del que se habla también: los outlets. Pese a que en sí son lugares donde solo se deberían vender productos excedentes a un precio menor, en la época de rebajas también anuncian nuevas ofertas.

Tras comprar unos mismos productos en una tienda oficial y en un outlet, Vlad Marcos, un experto en el sector textil y diseñador de moda, analiza las diferencias entre las prendas: "Si nos fijamos, sobre todo en los vaqueros, aquí tenemos un parche de piel y aquí tenemos un parche tipo cartón, que son más baratos de hacer y esa es una diferencia que vemos muy a simple vista".

"En este caso, a pesar de que están fabricados en el mismo país, lo que sí vemos es diferencias en los acabados. En el bajo de los vaqueros de la tienda de outlet tenemos una costura simple mientras que en el bajo de la tienda oficial tenemos una costura doble en cadeneta. Esta costura es de mejor calidad, es un poquito más difícil de hacer, requiere más tiempo y por lo tanto, también es más caro", argumenta.

De hecho, también apunta que "las etiquetas evidentemente son diferentes". "Seguramente muchas marcas tengan una línea que sea específica para el outlet. Una marca te puede decir que esto es una colección antigua, no que sea una producción reciente, te puede decir al final lo que ellos quieran", concluye.

Y, respecto a la camisa, afirma que "el tejido de la tienda oficial es ligeramente de mejor calidad". "La de la tienda oficial está fabricada en Filipinas, como podemos ver aquí en esta etiqueta. Mientras que la de la tienda outlet está fabricada en Bangladesh", finaliza.

