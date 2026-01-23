Un nuevo desprendimiento de tierras entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes interrumpe la circulación en la R1 de Rodalies

Lo que se sabe Renfe y Adif han comunicado que se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre estos tramos para los viajeros afectados.

Un desprendimiento de tierras ha interrumpido la circulación de trenes en la línea R1 de Rodalies entre Blanes y Maçanet-Massanes, según informa Renfe. Adif ha comunicado que la interrupción se produjo poco después de las 16:00 horas y ha dispuesto un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados. El personal de Adif trabaja para restablecer el servicio. Recientemente, otro incidente en la R1 ocurrió cuando un tren descarriló tras colisionar con una roca en la vía. Además, el mismo día en la línea R4, un accidente en Gelida resultó en la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos.

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, según ha informado Renfe y Adif. Esta última ha comunicado la interrupción en sus redes sociales pasadas las 16:00 horas.

Asimismo, han comunicado que se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre estos tramos para los viajeros afectados. Adif ha agregado que su personal "está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible".

En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal. En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se registró ningún herido. A estos incidentes se suma el accidente mortal de la R4, ocurrido también el día 20, en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.

