Un nuevo desprendimiento de tierras entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes interrumpe la circulación en la R1 de Rodalies

Lo que se sabe Renfe y Adif han comunicado que se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre estos tramos para los viajeros afectados.

Vista de un tren de Rodalies este viernes.Vista de un tren de Rodalies este viernes.EFE/Alejandro Garcia

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, según ha informado Renfe y Adif. Esta última ha comunicado la interrupción en sus redes sociales pasadas las 16:00 horas.

Asimismo, han comunicado que se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre estos tramos para los viajeros afectados. Adif ha agregado que su personal "está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible".

En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal. En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se registró ningún herido. A estos incidentes se suma el accidente mortal de la R4, ocurrido también el día 20, en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.

