Equipo de Investigación revisa todas las irregularidades que se dan durante un periodo de rebajas: "Los productos deben estar comercializados 30 días antes"

Equipo de Investigación ha presenciado cómo es el inicio de un periodo de rebajas, uno en el que las tiendas aumentan sus ingresos y sus esfuerzos para cubrir una amplia demanda por parte de los consumidores. Pero, al mismo tiempo, también es el momento en el que más irregularidades se pueden registrar ya que la ley fija unos claros límites que algunos comercios cruzan.

Por ejemplo, como explica la abogada especialista en derecho de consumo, María López, las tiendas deben ser claras en cómo se han producido sus descuentos: "La ley también exige que debe concurrir el precio inicial y el precio actual. Por ejemplo en este caso se cumple ya que se contempla que el precio anterior es de 27,99 y el precio actual rebajado es de 12 euros". Es decir, tiene que aparecer claramente la bajada del precio para el consumidor.

Tampoco se pueden vender con descuento productos que están deteriorados: "Aquí vemos un artículo claramente deteriorado, manchado. Esto no podría venderse tampoco como rebaja sino conforme a saldo".

Además, la abogada también destaca otro aspecto que fija la ley: sacar a rebajas productos de otras temporadas está prohibido. "Los productos que se traen a las rebajas deben ser de esta misma temporada, puesto que deben estar comercializados en la misma tienda 30 días antes del periodo de rebajas y está claro que este tipo de artículos corresponden con el periodo estival y que por tanto no son de esta temporada".

Ahora bien, dentro de la ley también hay sus resquicios y uno de ellos es cuándo puede poner un cartel anunciado descuentos. "Para que el comercio se acoja a esta gran pancarta que indica que hasta el 50% es necesario que al menos un artículo en toda la tienda contemple un descuento del 50%", explica María López recalcando que con que solo uno cumpla ese requisito, la tienda ya podría anunciarlo.

Detrás de ese cartel del '50%' hay una industria que sabe exactamente cómo atraparnos. José Ruiz, neuromarketing, apunta que, en realidad, "nosotros trabajamos para las tiendas". Él mide las emociones que causan las rebajas a través de una gorra con sensores.

"Lo primero que impacta en nosotros son los escaparates y los escaparates en rebajas son diferentes a los escaparates en el resto de la época del año porque en el resto del año lo que tratan es demostrarnos el producto que nos puede atraer dentro, pero en rebajas, la propia rebaja ya es la que nos atrae. Con lo cual el protagonista real del escaparate son los carteles que dicen rebajas, que es lo que te invita a entrar", argumenta.

Por ello, considera que, comprobado con su herramienta, "la tienda ha conseguido su objetivo, ese efecto tractor que es atraer a clientes al interior de la tienda". "Las tiendas necesitan primero que tu recorras toda la tienda porque tu atención comienza a centrarse en el producto unos segundos después de haber entrado con lo cual si la buena rebaja está al final de la tienda no solo haces tapón sino que además perderías la atención sobre el resto de productos", concluye.

