Sánchez rechaza participar en la Junta de Paz de Trump: "Está fuera del marco de Naciones Unidas"

¿Qué ha dicho? "Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense", ha asegurado Sánchez tras la cumbre europea celebrada en Bruselas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la participación de España en la Junta de Paz para Gaza propuesta por Donald Trump, al considerar que está fuera del marco de Naciones Unidas y no incluye a la Autoridad Nacional Palestina. Sánchez subrayó la coherencia de España con su política respecto al futuro de los palestinos, el orden multilateral y el Derecho Internacional. Insistió en que el futuro de Palestina e Israel debe resolverse mediante un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados. España seguirá comprometida con el proceso de paz y la ayuda humanitaria en la región.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó este jueves la participación de España en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que considera que "es evidente que está fuera del marco de Naciones Unidas".

Sánchez desechó la participación de paz en esa iniciativa en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término de la reunión extraordinaria de los Veintisiete que analizó las intenciones de Trump sobre Groenlandia, encuentro en el que informó de la decisión española sobre este asunto.

Para el presidente del Gobierno, esa propuesta presentada este jueves por el presidente de Estados Unidos en el Foro de Davos, concebida inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, además de estar fuera del marco de la ONU, no incluye a la Autoridad Nacional Palestina.

"Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense", recalcó antes de señalar que lo hace sobre todo por coherencia con la política que ha venido desplegando el Gobierno respecto al futuro de los palestinos y la apuesta con el orden multilateral, el sistema de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Sánchez hizo hincapié en que el futuro en conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos, como también este pueblo e Israel deben dirimir su coexistencia pacífica en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, permita la entrada de la ayuda humanitaria y garantice la paz entre ambos países.

El presidente del Gobierno aseguró que España va a continuar trabajando y comprometiéndose con un proceso de paz que busca desde hace 30 años junto con otros muchos socios europeos y del resto de la comunidad internacional. De la misma forma, seguirá apostando por garantizar la ayuda humanitaria, la reconstrucción, la estabilización y la seguridad de Israel y de Palestina.

