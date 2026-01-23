Huyendo por los tejados y amenazando con tirarse: así fue la caza de Patiño, el pederasta más buscado detenido en A Coruña

El contexto Daniel Vázquez Patiño estaba reclamado por la Justicia por delitos de agresión sexual a dos menores entre 2012 y 2016. En su periplo por escapar de la Policía en la aldea de Meicente, intentó agredir a los agentes con extrema violencia.

Daniel Vázquez Patiño estaba en la lista de la Policía Nacional de los más buscados y lo sabía. Este hombre de 47 años y categorizado por el propio cuerpo policial como de "peligrosidad alta" fue detenido este jueves en Meicende, A Coruña, tras haber huido de la Justicia durante cinco años. Está acusado de delitos continuados de agresión sexual a dos menores cometidos desde el año 2012 hasta el 2016.

Aunque atraparlo no ha sido sencillo. El hombre, extremadamente violento, trató de huir por los tejados de la vivienda en la que fue interceptado e incluso amenazó con suicidarse frente a los agentes. Según relataba la propia Policía Nacional este jueves en un comunicado Patiño también intentó atentar contra la integridad física de los agentes con un objeto punzante.

Antes, el arrestado se había molestado en blindar su fuga, sobre todo cuando la Policía Nacional le incluyó en el famoso listado el pasado mes de noviembre. Así, Patiño trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares para que e dieran cobertura e impedir que los agentes dieran con su paradero. De nada le sirvió.

Según las informaciones policiales, la investigación llevó a una posible localización del fugado en Pontevedra. Sin embargo, cuando se fueron reuniendo más pesquisas, los agentes acreditaron que había cambiado su domicilio a la ciudad de A Coruña, motivo por el que intensificaron los dispositivos policiales en la ciudad.

Agresiones con violencia

El historial de Patiño, que se enfrenta a 23 años de prisión, no es baladí. Los hechos por los que se buscaba al fugitivo se remontan al año 2012, cuando comenzó una relación con su expareja con la que comenzó a convivir. Ella tenía hijos menores y una de ellas se convirtió en la obsesión del pederasta, que no dudó en agredirla sexualmente durante años.

Además de las agresiones sexuales, Patiño hacía uso de una extrema violencia contra la niña cuando esta se resistía. Según relata la Policía Nacional, "llegando a proferirle numerosos golpes en la cabeza hasta conseguir intimidarla y doblegar su voluntad". También amenazaba con matarla a ella y a toda su familia si contaba algo y le prohibía tener novio, alegando que era suya. Estos hechos se prolongaron desde 2012 hasta 2016, aunque la hija de su pareja no fue su única víctima.

En 2014 también agredió a una amiga de su hijastra. Aprovechando que se quedó a dormir en la casa, el ya arrestado se metió de forma sorpresiva en la cama de la menor y, sin mediar palabra y haciendo uso de violencia, la agredió sexualmente. En otra ocasión, en la que la misma menor volvió a la vivienda para visitar a su amiga, el prófugo volvió a agredirla aprovechando un momento en el que se quedó a solas con ella.

En apenas tres meses, desde el lanzamiento de la campaña, ya han sido cinco los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero.

