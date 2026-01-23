La investigación apunta a una "fractura del carril" anterior al paso del Iryo como principal hipótesis del descarrilamiento de Adamuz

Los detalles La vía estaba rota antes de que pasara el tren Iryo y se desencadenara el fatal descarrilamiento y posterior choque con el Alvia que terminó con 45 víctimas mortales en Adamuz, Córdoba. Es lo que se desprende del informe preliminar de la CIAF al que ha tenido acceso laSexta.

La principal hipótesis que se plantea en el accidente del tren Iryo y el posterior choque de un tren Alvia en Adamuz (Córdoba) es que la rotura de la vía provocó el descarrilamiento. Es el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que no obstante, señala también que "pueden aparecer nuevos hallazgos" y que "las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final".

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", señalan los investigadores de la CIAF de forma preliminar en un informe al que ha tenido acceso laSexta, y que señalan deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

