Un experto textil, a Equipo de Investigación: "Los outlets como tal no existen, se han convertido en la línea B de producción de las marcas"

"Una marca te puede decir que esto es una colección antigua, no que sea una producción reciente", argumenta Vlad Marcos, diseñador de moda.

Pese a que los outlets son lugares donde solo se deberían vender productos excedentes a un precio menor, en la época de rebajas también anuncian nuevas ofertas. Ofertas de productos que no son exactamente iguales a los que se venden en las tiendas oficiales, como ha explicado Vlad Marcos, un experto en el sector textil.

"Seguramente muchas marcas tengan una línea que sea específica para el outlet. Una marca te puede decir que esto es una colección antigua, no que sea una producción reciente. Te puede decir al final lo que ellos quieran", señala. Como argumenta, lo hacen "para abaratar costes y tener una parte de la producción destinada a surtir esas tiendas de outlet".

Eso sí, ello no te garantiza que siempre sean más baratas. Como ha comprobado Equipo de Investigación, el vaquero comprado en el outlet era más caro que el de la tienda oficial: "Este en rebajas han sido 84 euros cuando su precio oficial nos marcaba su precio antes de rebajas 120 euros. Y el de la tienda de outlet hemos pagado 91 euros cuando nos marcaba que su precio era de 130 euros".

"Puede ser que forme parte de la estrategia de la marca, el ofrecer estos modelos B con una calidad inferior, a un precio más bajo que este, pero en época de rebajas, estos son los que salen ganando al final", comenta. "Los outlets como tal no existen, o por lo menos no para lo que se inventaron, sino que se han convertido al final en esa línea B de producción de las marcas", concluye.

