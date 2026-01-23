Una trabajadora reconoce a Equipo de Investigación que en su tienda se venden imitaciones: "Saben lo que están comprando, jamás hemos tenido un reclamo"

"Esto no es la marca como tal. Se parecen pero no es la marca", reconoce la empleada de un establecimiento al programa sobre unas zapatillas a la venta.

Las rebajas, con todo su frenesí y llegada de productos, son un momento idóneo para que las falsificaciones también se cuelen en los comercios a pie de calle. Equipo de Investigación ha comprobado con Blanca Erviti, agente en propiedad industrial, si esas falsificaciones acaban en los establecimientos.

Al mirar en una tienda de zapatillas, Blanca Erviti sospecha de un modelo: "Hay detalles que difieren. No aparece la marca en la suela ni detrás. No hay ningún numero de serie tampoco aparece la marca en la solapa. Me atrevería a decir que son falsificadas".

Y, al observar otras, ocurre lo mismo: "No hay ningún tipo de código que nos permite comprobar la trazabilidad del producto y es raro que aparezca el logotipo solo en el lateral. El material no parece muy buena calidad, la goma no es nada flexible. Esto no es piel ni cuero, es completamente plasticoso. Yo me atrevería a decir que esto es una falsificación".

Al preguntarle a la trabajadora de la tienda, reconoce que son imitaciones: "Los zapatos que están acá son chinos, vienen de China". Sin embargo, al ser repreguntada, lo niega: "No, imitaciones no amor. Es que nunca había venido nadie acá a hacer este tipo de preguntas o encuestas".

"Esto no es la marca como tal. Se parecen pero no es la marca. Ellos (los clientes) saben lo que están comprando, jamás hemos tenido un reclamo", afirma.

