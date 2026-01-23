La borrasca Ingrid obliga a parar a más de 400 camiones y pone en peligro el abastecimiento en supermercados de toda España

Los detalles Más de 400 camiones de reparto pararon la pasada medianoche por orden de la DGT ante los avisos amarillos y naranjas por posibles nevadas en decenas de carreteras, por lo que los productos no están llegando este viernes a las tiendas.

La borrasca Ingrid está causando problemas de abastecimiento en la mitad norte de la península, ya que el temporal impide la circulación de camiones de reparto de supermercados. Según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), los camiones se detuvieron por orden de la DGT debido a avisos de nevadas, lo que impide la entrega de mercancías. Esto afecta no solo a alimentos, sino a todo tipo de productos, acumulando retrasos de hasta siete horas, especialmente en el noroeste. ASEDAS critica las restricciones, calificándolas de "sin precedentes", aunque aclaran que no hay desabastecimiento.

La borrasca Ingrid está generando problemas de abastecimiento. El temporal, que está afectando especialmente a la mitad norte peninsular, está impidiendo circular a la mayor parte de los camiones de reparto de los supermercados, impidiendo que puedan transportar los productos a los puestos de venta.

Según indican fuentes de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) a laSexta, los camiones de reparto pararon la pasada medianoche por orden de la DGT ante los avisos amarillos y naranjas por posibles nevadas en decenas de carreteras, por lo que no están pudiendo entregar la mercancía este viernes a las tiendas.

Indican esas mismas fuentes que no solo afectaría a la reposición de alimentos, sino de todo tipo de productos en los supermercados. Además señalan que la reposición, especialmente de productos frescos, no se está pudiendo hacer con normalidad, acumulándose retrasos de hasta siete horas en diversos puntos de España, especialmente en el noroeste peninsular.

Según ASEDAS, la decisión de la DGT se tomó de forma "preventiva" pese a que, en buena parte de las vías, era posible circular. Por ello, desde el sector piden que se levanten unas restricciones que "no tienen precedentes": "Hemos perdido un montón de horas de servicio, porque las vías están limpias".

"Necesitamos que se empiece a mover el grandísimo problema que se está generando para el transporte de alimentos y productos esenciales", trasladan las citadas fuentes a este medio. No obstante, desde el sector logístico aclaran que, por ahora, no hay desabastecimiento en los supermercados.

440 camiones afectados en el noroeste

Unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulaban hacia Galicia a través de la Autovía de las Rías Bajas A-52 permanecen embolsados desde esta madrugada en áreas de servicio de la provincia de Zamora. El embolsamiento se produjo desde las 6:15 horas aproximadamente al estar restringida la circulación de camiones entre los kilómetros 30 y 111 de la A-52, en la provincia de Zamora, hasta el límite con la de Ourense, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Los vehículos articulados permanecen en las áreas de Quintanilla de Urz, en el kilómetro 15 de la A-52, donde hay unos 300 camiones; en Puebla de Sanabria, en el kilómetro 120, donde hay unos 120; y en el área de Mombuey, en el kilómetro 54, donde han estacionado una veintena de ellos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.