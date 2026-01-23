Una experta explica a Equipo de Investigación las diferencias entre un producto oficial y uno falso: "El olor te ayuda a detectar el material"

Blanca Erviti, agente en propiedad industrial, ha analizado en el programa unas zapatillas falsas con las oficiales, comprobando las diferencias que hay entre ambos productos.

Basta una búsqueda rápida para encontrar decenas de páginas no oficiales que venden zapatillas de marca. Muchas anuncian descuentos de hasta el 50%. Equipo de Investigación ha comprado uno de los modelos más vendidos para comprobar si verdaderamente es un producto oficial.

Para ello, el programa ha acudido a Blanca Erviti, agente en propiedad industrial. "Bueno, el embalaje la verdad que parece la marca oficial. Sí me llama la atención que no haya una parte en el embalaje donde figure un número de serie o una etiqueta. Luego, por otro lado, lo habitual en este tipo de calzados es oler el producto porque el olor te ayuda a detectar el tipo de material. En este caso, el olor es fuerte. Huele como a plástico", afirma sobre las zapatillas compradas.

Analizando con detalle, detecta que "el interior del zapato no está bien acabado": "Hay muchas costuras e hilos por dentro que están sueltos. Otra cosa que me llama la atención es que dentro del zapato no hay una etiqueta, no hay un número de serie que se pueda leer".

Y, en comparación con el modelo original, asegura que el papel "es liso, mucho más endeble y aquí tenemos un papel fuerte que contiene la marca del producto". "Luego, por otro lado, el peso, el tacto, es diferente. En el caso de la zapatilla presuntamente falsificada, el logo aparece borroso. En cambio, en el otro caso, el logotipo está perfectamente definido y representado", añade.

De hecho, muestra su sorpresa porque "el tamaño del zapato también es diferente pese a que en ambos casos se trata un 38 de pie".

