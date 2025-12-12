Experta en tortillas y adicta al bingo y las tragaperras: así era Remedios Sánchez antes de convertirse en 'la Matayayas'

Equipo de Investigación reconstruye con el criminólogo Arturo Gutiérrez los orígenes de Remedios Sánchez, 'la Matayayas', desde su llegada a Barcelona desde Galicia hasta sus relaciones o su adicción al juego.

Como tantos gallegos en los años 70, Remedios Sánchez emigró a Barcelona. Aún menor de edad, se instala en un barrio industrial de la periferia.

Arturo Gutiérrez, criminólogo, reconstruye para Equipo de Investigación los orígenes de 'la Matayayas' y su relación con un camionero gallego, con el que se casa y tiene dos hijos.

"Remedios en un principio trabaja como limpiadora, aprovecha todos los puestos de trabajo que puede, porque sí que tiene una característica que era una persona muy trabajadora", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, cuando termina su jornada, no siempre vuelve a casa. "Comienza a gastar mucho dinero en bingos, en máquinas tragaperras, e incluso hay un momento en el cual, con la ayuda de su marido, se inscriben en el registro de autoprohibidos de la Generalitat de Cataluña para que no pueda acceder a bingos, a casinos y que no pueda seguir con su adicción", explica el experto.

Finalmente, la situación es insostenible y el matrimonio se separa. Los hijos deciden irse con su padre. Remedios encuentra trabajo como cocinera en un bar gallego. Su plato estrella: la tortilla.

Trabajando en O Cebreiro, Remedios conoce a una nueva pareja, un taxista con el que compra un piso en el barrio de Sant Andreu, a siete kilómetros del bar.

Equipo de Investigación pregunta a sus vecinos qué recuerdan de ella. Una de ellas asegura que "la llamaba 'la Tacones'" porque "a las seis de la mañana bajaba todo el edificio con los tacones".

Pero la relación no dura mucho y Remedios se queda con una deuda del piso que habían comprado juntos. Remedios está en apuros, endeudada, sola y enganchada al bingo. Nadie a su alrededor detecta el riesgo que supone.

