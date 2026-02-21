Las estrategias de las hermanas de Morata de Tajuña para conseguir dinero: "Usaban a sus amigas como mulas a la salida de misa"

Las hermanas Gutiérrez se enamoraron de dos hombres con los que hablaban por Facebook y que en realidad eran estafadores. El amor las cegó hasta el punto de que vendieron su casa y pidieron dinero a todos sus amigos y conocidos para enviárselo.

El triple crimen de Morata de Tajuña fue uno de los más sonados de 2024 por la controversia del relato que llevó hasta la muerte de tres ancianos. Ya con un veredicto de asesinato contra Dilawar Hussein, a la espera de condena, el caso fue analizado en 2024 por Equipo de Investigación, que habló con algunos de los más allegados de las hermanas Gutiérrez, que tras caer en una estafa del amor fueron asesinadas por una deuda económica junto a su hermano dependiente.

Las hermanas vendieron su vivienda de Madrid para enviar dinero a la supuesta pareja de Amelia, un militar americano destinado en Afganistán que, en realidad, era un estafador del amor. Tras un supuesto accidente del militar Ángeles, la hermana pequeña, empieza a hablar con el prometido de Amelia y se enamora de él. Desde ese momento, las dos hermanas comienzan a pedir cada vez más dinero a amigos y conocidos para enviárselo a sus presuntas parejas.

Las víctimas del triple crimen de Morata envían el dinero por Correos, algo que "les empieza a ser complicado, ya que la cantidad de dinero que envían es elevada, y en Correos una persona solo puede mandar 3.000 euros al día", tal y como explica a Equipo de Investigación David López Frías, periodista de 'Prensa Ibérica'.

La solución por la que optan las hermanas es "utilizar a sus amigas y a sus vecinas como mulas". Así, envían dinero desde oficinas de Madrid, Morata de Tajuña, Arganda, Chinchón... y "convencen a sus amigas a la salida de misa", señala López Frías.

