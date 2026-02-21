Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Las estrategias de las hermanas de Morata de Tajuña para conseguir dinero: "Usaban a sus amigas como mulas a la salida de misa"

Las hermanas Gutiérrez se enamoraron de dos hombres con los que hablaban por Facebook y que en realidad eran estafadores. El amor las cegó hasta el punto de que vendieron su casa y pidieron dinero a todos sus amigos y conocidos para enviárselo.

"Utilizan a amigas como mulas a la salida de misa": así enviaban las víctimas del crimen de Morata más de 3.000 euros diarios a sus estafadores

El triple crimen de Morata de Tajuña fue uno de los más sonados de 2024 por la controversia del relato que llevó hasta la muerte de tres ancianos. Ya con un veredicto de asesinato contra Dilawar Hussein, a la espera de condena, el caso fue analizado en 2024 por Equipo de Investigación, que habló con algunos de los más allegados de las hermanas Gutiérrez, que tras caer en una estafa del amor fueron asesinadas por una deuda económica junto a su hermano dependiente.

Las hermanas vendieron su vivienda de Madrid para enviar dinero a la supuesta pareja de Amelia, un militar americano destinado en Afganistán que, en realidad, era un estafador del amor. Tras un supuesto accidente del militar Ángeles, la hermana pequeña, empieza a hablar con el prometido de Amelia y se enamora de él. Desde ese momento, las dos hermanas comienzan a pedir cada vez más dinero a amigos y conocidos para enviárselo a sus presuntas parejas.

Las víctimas del triple crimen de Morata envían el dinero por Correos, algo que "les empieza a ser complicado, ya que la cantidad de dinero que envían es elevada, y en Correos una persona solo puede mandar 3.000 euros al día", tal y como explica a Equipo de Investigación David López Frías, periodista de 'Prensa Ibérica'.

La solución por la que optan las hermanas es "utilizar a sus amigas y a sus vecinas como mulas". Así, envían dinero desde oficinas de Madrid, Morata de Tajuña, Arganda, Chinchón... y "convencen a sus amigas a la salida de misa", señala López Frías.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia un "arancel adicional del 10%" tras el fallo del Supremo y acusa a sus jueces de ser "perros falderos de la izquierda radical"
  2. No son casos aislados, es violencia estructural: diez víctimas por la violencia machista en tan solo mes y medio
  3. La denuncia contra el exDAO destapa un 'braguetagate' en la cúpula de la Policía Nacional: apuntan a otros tres altos mandos por presuntos comportamientos machistas
  4. La izquierda, ante su segunda cita clave en una semana: Sumar se reúne para su refundación con la notada ausencia de Yolanda Díaz
  5. Vecinos, ecologistas y la oposición gallega celebran el carpetazo de la Xunta al proyecto de la macrocelulosa de Altri: "Sentimos orgullo"
  6. De 2,10 euros a 15 céntimos, la enorme bajada del precio de la lana merina ante otras que "no se recogen porque son inviables"