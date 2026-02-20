De 2,10 euros a 15 céntimos, la enorme bajada del precio de la lana merina ante otras que "no se recogen porque son inviables"

Los detalles Además, Juan Antonio Cuesta, empresario lanero, comenta a Equipo de Investigación la gran cantidad de lana que tienen acumulada: "Tendremos unas 570 toneladas, que en circunstancias normales tendría que haber 30".

Solo este último año, en España se han generado más de 20.000 toneladas de lana. Las comunidades que más producen son Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. Ahora bien, la lana ya no se compra ni en grandes cantidades ni por gran valor.

En Macotera (Salamanca) sobrevive uno de los pocos laneros que quedan en el país que sí utilizan esa lana. La empresa pasó de abuelo a padre y ahora está en manos de Juan Antonio Cuesta. Él explica a Equipo de Investigación que en su empresa se trabaja con todas las calidades de lana española, aunque su especialidad sea la merina.

Y la acumulación de lana en sus instalaciones reconoce que es "más de la debida": "Tendremos unas 570 toneladas, que en circunstancias normales tendría que haber 30, 40". Y no solo eso, sino que el valor al que la compra ha bajado considerablemente en los últimos años: "La más cara es la lana merina, que es la de mejor calidad. Estuvo antes de la pandemia, en el 2019, a 2,10 euros. Hoy vale entre 15 y 20 céntimos. Y hay lanas que no se recogen porque son inviables".

Algo que también repercute en el precio de venta, como reconoce el propio Juan Antonio Cuesta: "Se nos pone sin beneficios con los gastos en 65, 70 céntimos. Lo estamos vendiendo entre 80-85 céntimos si hay pedidos". No obstante, también desvela que no siempre hay beneficios en su venta: "Es casos, es casos. Y hemos vendido a pérdidas como todos".

Parte de ese drástico descenso en el valor de la lana española viene de que China ha dejado de comprarla: "El mayor comprador de lanas españolas era China, que absorbía un 80% o 85% de la lana española. Algo estamos haciendo con India, pero de lanas de baja calidad y absorbe un 15%-20%. El problema que China tenemos cerrada la frontera y no hay modo de encajar la mercancía".

"La cerró hace tres años debido a un brote de viruela ovina muy focalizada en Ciudad Real, pero cerraron todas las exportaciones de lana y pieles", añade. Y, aunque desde el pasado 26 de septiembre de 2023 está resuelto el brote, el país asiático no ha retomado su compra.

Alberto Lobo, experto en comercio internacional, ha destacado en el programa el papel de la lana en las exportaciones españolas: "España es el país de la Unión Europea que tiene la cabaña de ovino más importante, especialmente ahora que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Por lo tanto es un producto muy importante para los productores".

Por ende, el freno de la venta a China de lana ha impactado en las exportaciones de nuestro país, más cuando "aproximadamente dos tercios de las exportaciones españolas de lana merina fueron a China en el año 2022". "O sea que es un mercado fundamental", añade Lobo.

Además, el experto en comercio internacional argumenta por qué esa relación comercial no se ha retomado: "Una vez que se bloquean, una vez que se paralizan, esos compradores tienden a buscar alternativas y una vez que han encontrado esas alternativas, esas alternativas tienden a consolidarse, especialmente en un mercado tan tradicional como ese de la lana merina".

Esas alternativas pasan ahora por otros países, como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los tres países juntos, como detalla Alberto Lobo, "representan el 80% de las importaciones chinas en volumen y más del 90% en valor". Mientras, en España, los ganaderos acumulan toneladas de lana.

