"Iban por el pueblo llamando a las puertas para pedir dinero": el testimonio de uno de los amigos de las víctimas de Morata de Tajuña

Las hermanas asesinadas en la localidad madrileña pedían dinero a todos su conocidos para sus supuestos novios sin ser conscientes de que estaban siendo víctimas de una estafa del amor. Enrique Velilla cuenta a Equipo de Investigación cómo le pidieron un préstamo, algo a lo que se negó.

Un amigo de las víctimas de Morata accede a hablar con Equipo de Investigación: "Decían que Pedro Sánchez les había pedido 500 euros para recibir una herencia"

El triple asesinato de Morata de Tajuña fue uno de los más sonados en 2024, conmocionando a la pequeña localidad madrileña y a todo el país. Unas ancianas engañadas por dos estafadores del amor y un préstamo de miles de euros llevaron a Dilawar Hussain a acabar con la vida de las hermanas y también de su hermano dependiente.

Equipo de Investigación analizaba entonces el caso y hablaba con algunos de los más allegados a las hermanas. Las dos estaban "cegadas por el amor" y sus estafadores, que se hacían pasar por sus parejas, les pedían dinero constantemente hasta el punto de llegar a arruinarlas. Por ello, intentaron convencer a un amigo, Enrique Velilla, para que les prestara dinero.

"Enrique, ¿me puedes dejar mil euros? Te los devolvemos cuando cobremos las pensiones", reza uno de los mensajes que él mismo mostraba a las cámaras de Equipo de Investigación. Poco a poco, le fueron pidiendo más y más. "Ahora el sinvergüenza de nuestro presidente nos pide 500 euros más", aseguraban ellas por WhatsApps.

"Ellas dicen que les había escrito el presidente Sánchez para decirles que en Barajas estaba el dinero y no las iba a dejar pasar y claro, yo les digo que no", relataba entonces Velilla. "Iban por el pueblo llamando a las puertas". Desesperadas, Ángeles y Amelia recorrieron las calles de Morata de Tajuña buscando cualquier oportunidad para conseguir más dinero.

Dilawar Hussainfue declarado culpable del triple asesinato el pasado mes de octubre por matar "con extrema violencia" a los tres hermanos en su casa de la localidad madrileña.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

