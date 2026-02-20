La lana, el sorprendente y útil material de construcción: "Es un aislante natural maravilloso"

Pedro Luis Pardo, emprendedor y empresario en Bio Lime Block, vio la oportunidad de apostar por la lana al ver que los ganaderos "no conseguían colocarla porque había perdido completamente su valor".

En incendios como el que ocurrió en Campanar (Valencia), los revestimientos marcan la diferencia. El material de la fachada fue determinante en la expansión de las llamas. Por su parte, la lana es un material ignífugo. Por ello, hay alguna empresa que apuesta por este material como uno para la construcción.

"Vimos la problemática que había con los pequeños ganaderos, principalmente de ganadería extensiva que no conseguían colocar la lana porque había perdido completamente su valor. Y como es un aislante natural maravilloso, pues decidimos utilizarlo de una manera diferente", explica Pedro Luis Pardo, emprendedor y empresario en Bio Lime Block.

En su empresa ya han fabricado unos paneles de lana y notan la diferencia: "Son aislantes, tanto térmicos como acústicos, porque la lana siempre ha sido un gran aislante natural. Entonces, la diferencia con otros tipos de paneles es que son ligeros, son autoportantes, no se apelmazan y además son muy transpirables, con lo cual son reguladores de la humedad".

"Nosotros estamos dentro del precio del corcho natural, unos 40 euros al metro cuadrado, pero tampoco queremos competir con lo que es la producción industrial de aislantes derivados del petróleo, porque eso tenemos que terminar con ello", concluye.

