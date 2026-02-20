El semen de oveja australiana, una posible clave para aumentar la calidad de la lana española: "Podría triplicar el valor económico"

En un centro de selección genética aseguran que es "el mejor" que tienen. Con él, se insemina a ovejas merinas españolas y ya hay hasta tres ganaderías en nuestro país que trabajan con la mezcla resultante.

Australia es uno de los países líderes en exportación de lana. El país oceánico exporta 325 millones de kilos de lana al año. Además, es de gran calidad pese a que para ello recurran a prácticas como el mulesing.

Por ello, las principales firmas de moda españolas prometen eliminar la lana vinculada a mutilaciones en un plazo de cinco años. Eso sí, con un objetivo: alcanzar la calidad de la lana australiana, pero con garantías de bienestar animal. Para lograrlo, han traído semen australiano a un centro de selección genética.

"Aquí están las dosis de merino australiano que nos quedan, que se almacenan en el tanque de nitrógeno, a -196 grados. Solo 12 de las 200 que trajimos, nos quedan ya poquitas", comenta la bioquímica Dánae Molina. Y es que concluye que el semen de la oveja australiana es el de mayor calidad que hay en el centro: "Sí, en cuanto a lana, el mejor que tenemos. La hija que obtengamos a partir de este semen podría duplicar o triplicar el valor económico que podrían tener los ganaderos de la lana de esta hija".

Además, detalla a Equipo de Investigación cómo es el proceso para traerlo de Australia: "En muchos sitios tienen catálogos de sementales como los que tenemos nosotros de diferentes razas. Te muestran los machos que tienen, con una fotografía y también organizados por categorías, de mejor a menor valor genético en cuanto a lo que lo quieras seleccionar. Por ejemplo, este semental tiene 915 hijas. De cada eyaculado se pueden obtener hasta 200 dosis congeladas y con cada dosis se insemina a una hembra. Así que de un solo salto que haga un solo día se pueden obtener 200 hijas".

La mezcla entre ovejas merinas australianas y españolas ya está en marcha: "Se consiguieron alrededor de unas 80 hijas y 80 hijos. Y nietos a partir de estos hijos que nacieron por inseminación artificial, pues hay ya varios cientos".

Tres ganaderías en España trabajan con estas ovejas y Equipo de Investigación visita una de ellas, concretamente una liderada por dos primos que quieren que la lana española vuelva a competir con Australia: "Con esa oveja y con ese macho, estamos intentando sacar unos animales que mezclen todo eso, todo lo bueno de la lana de Australia con todo lo bueno de la lana española".

