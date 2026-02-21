"Traté de disuadirlas y decirles que las estaban estafando": las víctimas del crimen de Morata de Tajuña estaban ciegas de amor

Las dos hermanas, asesinadas en 2024 junto a su otro hermano por haber adquirido una deuda al haber caído en una estafa del amor, no escuchaban a nadie cuando les decían que las estaban engañando.

Fue uno de los crímenes más sonados de 2024. El triple asesinato de Morata de Tajuña conmocionó a la pequeña localidad madrileña y a todo el país. Unas ancianas engañadas por dos estafadores del amor y un préstamo de miles de euros llevaron a Dilawar Hussain a acabar con la vida de las hermanas y también de su hermano en 2024. Ya condenado por el triple asesinato, está a la espera de condena.

Así, Equipo de Investigación analizaba entonces el caso y hablaba con algunos de los más allegados a las hermanas para desentrañar una maraña de engaños y estafas que llevó a las dos mujeres y su hermano al peor destino inimaginable.

Ellas, ciegas de amor, pedían dinero a todo conocido para cubrir las necesidades de sus supuestos novios. Ante la negativa de sus allegados y los avisos de que estaban siendo estafadas, decidieron llamar a la puerta de Isabel Carrera, procuradora, que también les avisó de que se trataba de una estafa.

Así, una vecina del pueblo, Mari Ángeles Montes, contaba entonces cómo las hermanas le pidieron 15.000 euros. Aprovecharon la muerte de su madre para darle el pésame y, de paso, pedir un préstamo. "Hemos pensado en ti para pedirte un favor", le dijeron. La mujer quedó con ellas.

Amelia, una de las hermanas, le contó que había fallecido un tío suyo y que les había dejado una herencia millonaria, pero que necesitaban 35.000 euros para poder tener acceso a la misma. "Decían que venían de Madrid ese día, de un banco, donde les habían prestado 20.000 euros y que necesitaban 15", relataba, a la vez que describía la premura con la que le pidieron el contante. "No se lo presté, no las conocía", sentenciaba entonces la mujer.

"Mi madre había fallecido. Yo hija sola...ellas debieron pensar que mi madre me había dejado algo o a ver si podían conseguir algo de mí", relataba. Pero no fue la única. Los mensajes a conocidos fueron continuos, el tiempo corría y las promesas de amor de sus estafadores se sucedían. Llegaron a pedirle dinero hasta el propietario del bar del pueblo.

Hasta que recalan en la puerta de la procuradora. "Vinieron a contarme un problema que tenían de una herencia. Traían un bolsón muy grande de documentación e iba creciendo la herencia en cantidad. Primero, en pisos, luego ya eran pisos y una mina, luego era un maletín de dinero... y yo trataba de disuadirlas y decir que las están estafando", relataba la procuradora, a lo que añadía que, en un momento dado, se dio cuenta de que "no es que a ellas las estuvieran estafando", sino que habían ido a pedirle 30.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.