"Un minero puede ganar hasta 2.500 euros al mes": así funcionan las minas de oro en España

Equipo de Investigación analizaba en 2025 la fiebre del oro, que había llegado a alcanzar un precio de 3.000 euros la onza, y hablaba con algunos trabajadores que extraen este metal preciosos en minas.

El oro está al alza. En los últimos dos años este preciado metal no ha parado de revalorizarse (también la plata). En un especial de 2025 de Equipo de Investigación, analizaban la subida del oro, que llegaba en ese momento a alcanzar precios de 3.000 euros la onza. El programa desgranaba cómo ha evolucionado el mercado y hablaba con trabajadores de minas. Una de estas minas se encuentra en Asturias y está explotada por una empresa canadiense.

En el Valle del Boinás, por las calles de Belmonte de Miranda (Asturias) se pueden leer carteles avisando del peligro de explosiones. Al llegar a la entrada, un empleado explicaba que en las instalaciones mineras trabajan unas "500 personas" llegados de distintos puntos de España. Así, era posible encontrar trabajadores de Gijón, Cornellana o Mieres.

Uno de los trabajadores contaba que, en su caso, tardaba "una hora" para poder llegar a su puestos de trabajo. "Si hubiera más, igual no veníamos, peo hay que ganar las lentejas", aseveraba resignado. Un electricista, por su parte, comentaba a la reportera que el sueldo de un minero podía alcanzar hasta los 2.500 euros mensuales. "Depende de los años que lleves y la categoría que tengas".

En cuanto a la peligrosidad del trabajo, el electricista reconocía que "la mina, de por sí, es peligrosa". "Esta mina es diferente al carbón, es como si fuera un túnel, entras en coche, no hay atmósfera explosiva", indicaba. A pesar de ello, afirmaba que sí hay otros peligros como "derrumbamientos o incendios, que podrían provocar un accidente grave".

El trabajador llevaba 15 años trabajando en la mina aunque esta lleva 30 años funcionando. En cuanto al volumen de oro que se extrae, lo desconoce. "Nosotros sacamos piedras, el oro no lo ves...", respondía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.