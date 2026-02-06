La estrategia de precios de un supermercado: "¿No me compras fruta?, pues pongo descuentos a cuchillo"

El director de una pequeña cadena de distribución de alimentos explicaba en 2023 a Equipo de Investigación cómo "ataca" con ofertas a los consumidores para atraerlos a aquellos productos que menos compran en sus locales.

Nunca antes los precios habían subido antes. En los últimos años muchos han tenido que cambiar sus hábitos, incluso sus dietas, para poder asumir el coste de la cesta de la compra y llegar como buenamente pueden a fin de mes. Hay alimentosque han subido más de un 35% en los últimos años. Unas cifras que no son baladís y que desde Equipo de Investigación analizaban en 2023 con un especial sobre el tema.

Así, el director general de una pequeña cadena de supermercados explicaba entonces cómo decidía la estrategia de precios. Contaba que tenían cerca de un 10% más de ventas fidelizadas y observaban qué productos no les compran sus clientes habituales. "Si tú hay algo que no me estás comprando, me lo estás cantando y entonces yo te puedo atacar a nivel oferta", explicaba.

De esta manera decidía bajar los precios de algunos productos. "Oye, ¿tú no me compras fruta?, pues ponemos la fruta con descuentos a cuchillo", relataba el empresario.

En su cadena de supermercados decidieron además congelar precios y adquirieron el compromiso ante notario de que durante meses no se modificara el importe de 137 productos que se conocen en la cesta básica de la compra. La cadena comercial asumió así los posibles aumentos de los mismos sin repercutir a los clientes. Explicaba que para ello habían podido pactar con 40 de los 4.000 proveedores que les nutren los supermercados.

