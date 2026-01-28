Una cadena de supermercados vende lingotes de oro por 68.600 euros: "En el mismo sitio en el que te encuentras perritos con bebida a 1,50"

Si te sobran 70.000 euritos y siempres has tenido la ilusión de tener un lingote de oro en tu propiedad, ya puedes hacerte con uno de ellos como quien va a comprar una barra de pan. Así lo desvela @noelhorcajadaa en este vídeo que recoge Aruser@s.

Ya puedes añadir a tu lista de la compra, junto a los tomates, las latas de atún y los refrescos, un lingote de oro. Y es que sí, una cadena de supermercados los vende por 68.500 euros la unidad. "Yo esto no lo había visto nunca, no lo había grabado nunca", dice @noelhorcajadaa en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

El creador de contenidos se lo ha encontrado en un Costco, aunque no sabemos de qué ciudad. "Del mismo sitio en el que te encuentras perritos con bebida a 1,50", comenta aún alucinando.

Eso sí, si planeaba dar el golpe de tu vida llevándote el lingote como si fuera un puñado de nueces que rapiñeas y te metes en los bolsillos, te comunicamos que no te lo van a poner tan fácil, porque el que muestran no es de verdad, sino de exposición.

"Es muy triste que el protector del lingote de oro sea el mismo que el de una lata de berberechos", reflexiona Alfonso Arús en el programa de laSexta.

