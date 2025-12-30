Laura Blanco, de la cesta de la compra: "Esta Navidad, personas de cualquier poder adquisitivo denuncian lo que cuesta llenarla"

La periodista Laura Blanco denuncia que "l coste de la vida sigue subiendo hasta tal punto de que ahora no es la cuesta de enero, sino que estamos en la cuesta permanente": "Estamos entrando en una pobreza alimentaria".

La periodista de 'Digital Radio' Laura Blanco destaca en este vídeo de Al Rojo Vivo que "la vida cada día es más cara" ya que "el coste de la vida sigue subiendo hasta tal punto de que ahora no es la cuesta de enero, sino que estamos en la cuesta permanente". Y es que la experta señala que se trata de una "montaña interminable de la inflación" que queda en evidencia con los datos de noviembre, donde se aprecia la subida de alimentos tan importantes como la carne, que "ha subido casi un 20% en el acumulado del año, y los huevos, que están subiendo a un ritmo del 30%".

Además, Blanco explica que este año han notado otro detalla característico de la subida de la compra diferente a otros: "Es la primera Navidad en la que hablamos con personas de distinto poder adquisitivo, todo el mundo repite lo que cuesta llenar la cesta de la compra de lo que se ha encarecido todo". Y es que Blanco advierte de que "se están encareciendo productos básicos": "Estamos en una situación preocupante ya que se modera el ritmo del incremento de coste de vida, pero la vida cada vez es más cara, por eso lo llamamos el impuesto invisible, porque al final el dinero no cunde".

La periodista explica que los hábitos de las familias españolas han empezado a cambiar: "Lo que están haciendo muchas familias es comprar ese cordero, pescado o marisco, pero pongo menos en la mesa o busco productos alternativos". "Para las familias con menos poder adquisitivo, la alimentación forma parte de buena parte del presupuesto familiar", detalla la experta, que destaca que, "lo grave es que debido a la subida de la cesta de la compra, estemos entrando en una pobreza social, alimentaria, reduciendo la adquisición de la fruta, carne o pescado". "No solo tenemos que plantearnos por qué tenemos este problema permanente sino a que la alimentación sea sana porque ahí se nos va nuestra calidad de vida mediterránea", señala.

