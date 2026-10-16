Patricia Suárez, de ASUFIN, tajante sobre los hosteleros y la propina sugerida: "Están abusando de la confianza de sus clientes"

Equipo de Investigación pregunta a representantes de hosteleros y consumidores sobre la polémica propina sugerida. Mientras los primeros defienden que "es tan fácil como decir que no", los segundos creen que "es más bien una propina forzada".

Muchos establecimientos de España ya incluyen en sus tickets lo que se conoce como propina sugerida. Equipo de Investigación ha querido conocer la postura de la Confederación de Hostelería de España y, para ello, ha preguntado a su secretario general, Emilio Gallego, que señala que desde su organismo "no tenemos postura" sobre este tema.

Gallego sostiene que sugerir al cliente una propina no es violento y que es "tan fácil como decir que no". Al ver un ticket que podría llevar a engaño al usuario, el secretario general considera que está "totalmente claro" y argumenta que "los clientes repasan sus cuentas".

Sin embargo, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, asociación de consumidores, opina que la propina sugerida es "más bien una propina forzada". Tras observar el ticket y conocer que desde los hosteleros se asegura que está completamente claro, afirma rotunda que "están maltratando a sus clientes, porque todos sabemos cómo nos comportamos cuando vamos a comer".

Suárez va más allá y afirma que los hosteleros "están abusando de la confianza de sus clientes" e induciéndoles a "que lo paguen", cuando la propina no es un "si no lo quieres, recházalo", sino todo lo contrario.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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