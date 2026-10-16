'Maradona: sus últimos días': Equipo de Investigación reconstruye las incógnitas sobre la muerte del futbolista y la batalla entre sus familiares

El programa de laSexta analiza qué ocurrió durante las dos semanas previas a la muerte del mítico futbolista argentino, en un caso marcado por el juicio a los médicos que le trataron y los enfrentamientos familiares.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, pero las circunstancias de su fallecimiento siguen generando preguntas y enfrentamientos. ¿Qué ocurrió durante sus últimos días? Es la pregunta que plantea 'Maradona: sus últimos días', la nueva entrega de Equipo de Investigación, que laSexta emitirá el próximo viernes 23 de octubre.

Dos semanas antes de morir, salió de una clínica. ¿Qué ocurrió después?, plantea la promoción del programa, que reconstruye los últimos días de uno de los futbolistas más célebres y polémicos de la historia. La muerte de Maradona estuvo rodeada de controversia y dio paso a un proceso judicial contra los profesionales sanitarios que le atendieron antes de fallecer. El caso también ha evidenciado los enfrentamientos entre sus familiares, en una historia en la que las disputas personales y los intereses económicos han marcado el relato sobre sus últimos años.

Los hijos y las hermanas del futbolista se han situado en una batalla contra los médicos que le trataron, aunque esa aparente unidad no ha evitado las acusaciones cruzadas dentro de la propia familia. Las hijas de Maradona han llegado a señalar a sus tías por su presunta implicación en un plan relacionado con la muerte de su padre.

El programa pone el foco, además, en el entorno que acompañó al astro argentino durante sus últimos años. Maradona, recordado por su talento dentro del campo y su carácter fuera de él, también arrastró graves problemas de adicciones. Su círculo más cercano le proporcionaba la compañía que necesitaba, pero también ha sido objeto de cuestionamientos por los posibles intereses económicos que podían existir alrededor de su figura.

'Maradona: sus últimos días', el próximo viernes 23 de octubre, en Equipo de Investigación, en laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido