Cómo reaccionó un hombre cuando Equipo de Investigación lo descubrió vendiendo Ozempic ilegalmente

Equipo de Investigación sigue la pista a un presunto vendedor de Ozempic en el mercado negro hasta Valladolid. Al preguntarle, asegura ser solo el intermediario: "Te juro por Dios que no sé que producto es ese, no lo he visto en mi vida".

En Telegram, la red social más utilizada para el mercado negro, los vendedores de Ozempic buscan multiplicar su valor: ofrecen diez inyecciones del medicamento por 2.200 euros. Equipo de Investigación descubre que siempre se trata del mismo intermediario, que reside en Valladolid.

El programa se traslada hasta la ciudad para dar con él. El hombre asegura no saber qué es Ozempic, aunque cambia su versión cuando se le explica que, para adquirir el medicamento, los compradores deben hacer un Bizum a su nombre.

"Un señor me llamó y me pidió unas píldoras que, según me dijeron, eran muy buenas para hacer ejercicio. Le dije que no podía permitírmelo, y él me respondió: 'Te voy a hacer millonario porque estás arruinado. Haz esto y cuando recibas el dinero me lo envías y yo te doy un 20%''" relata.

"Pregunté en el banco si esto era legal y me dijeron que sí. Yo, de verdad, no sabía qué producto era, nunca lo había visto en mi vida", asegura. Al señalarle el reportero que estaba participando en una actividad ilegal, el intermediario insiste: "Yo no lo sabía, nadie me lo explicó". Posteriormente, cuando Equipo de Investigación intenta localizarlo de nuevo, no contesta el teléfono.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el contenido completo en Atresplayer.com