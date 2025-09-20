La modelo que confiesa usar Ozempic y bajar de peso en tiempo récord: "En dos semanas bajé 9 kilos de peso"

Con 53 kilos de peso, la modelo colombiana Catalina Maya seguía usando Ozempic, un medicamento que le permitió perder nueve kilos en apenas dos semanas, tal como contó a Equipo de Investigación.

En Equipo de Investigación, un experto en moda y belleza relató su experiencia con Ozempic, un fármaco que conocía desde hace años, aunque su nombre le fue familiar recién en 2023. Él facilitó el contacto con una modelo colombiana, usuaria regular de este medicamento para la diabetes tipo 2 y la obesidad.

"Un endocrino colombiano me dijo que probara Ozempic, que la gente lo usaba mucho para bajar de peso. En ese momento, yo las empecé a buscar en Colombia. Allí se venden sin prescripción médica y son baratas", aseguraba Catalina Maya en la conversación telefónica.

Catalina reconoció que lo usaba regularmente tras haber bajado nueve kilos en dos semanas y lo hacía, al menos, una vez al mes. "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa por si subo una o dos libras", admitía. Pesaba solo 53 kilos. "Estoy en el peso que siempre he querido estar", afirmaba.

"Tengo amigas argentinas, mexicanas y españolas que se volvían locas porque en Madrid estaba agotado y lo mandaban a comprar no sé dónde. Pero ojo, no solamente las mujeres, los hombres también lo usan".

