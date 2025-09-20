Equipo de Investigación localiza al hombre cuya imagen utilizan para estafar a mujeres: "Es guapo y tiene éxito profesional"

Este prestigioso cirujano, víctima de suplantación de identidad por parte de los estafadores del amor que engañan a mujeres, aseguró a Equipo de Investigación: "Puedo proyectar la imagen de un buen novio y una buena persona, lo que hace que las mujeres confíen más en mí".

A Equipo de Investigación le llevó meses conseguir una entrevista con Guilherme Scheibel, un prestigioso cirujano cuya identidad era suplantada por estafadores del amor para engañar y robar a mujeres, aprovechándose de su atractivo físico y su éxito profesional. Los delincuentes utilizaban sus fotos y datos personales para generar confianza y manipular emocionalmente a sus víctimas.

"Me dedico a la cirugía y soy conocido por mis técnicas; trabajo en varios países alrededor del mundo", explicó Scheibel en un programa de Equipo de Investigación.

El cirujano es especialmente activo en redes sociales, tanto por su trabajo como por gusto personal. Desde que comenzó a utilizarlas, comparte su vida cotidiana y disfruta mostrando su sentido del humor y su capacidad para reírse de sí mismo. "Puedo proyectar la imagen de un buen novio y una buena persona, lo que hace que las mujeres confíen más en mí", reconoció. Durante la entrevista, Scheibel mostró algunos de los perfiles falsos que habían creado con sus imágenes, evidenciando cómo los estafadores aprovechaban su fama y credibilidad para engañar a sus víctimas.

