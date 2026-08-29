Un seguidor de Llados reconoce cuánto ha ganado con su negocio: "Solo he generado 15 euros"

Prometía una vida de éxito, pero la realidad para algunos de sus seguidores está muy lejos de esa promesa. Equipo de Investigación habló en este reportaje con varios jóvenes seguidores de Llados.

En este reportaje recuperado de Equipo de Investigación, los reporteros hablaron con un joven de Albacete que trabajaba en una lavandería y que, además, intentaba ganar dinero promocionando el negocio de afiliados vinculado al creador de contenido. Sin embargo, por el momento, sus ingresos estaban muy lejos de permitirle abandonar su empleo. "De momento, solo he generado 15 euros con el marketing de afiliados", reconocía.

Aun así, mantenía la esperanza de que el proyecto terminara funcionando y le permitiera vivir de ello: "Hasta que el marketing de afiliados no me dé suficiente dinero para poder vivir de él, voy a seguir viniendo aquí a trabajar, o donde sea".

Su caso contrastaba con el testimonio de Álvaro, un antiguo seguidor de Llados que aseguraba haber descubierto que lo que había detrás de aquella comunidad "era una estafa" y que llegó a perder bastante dinero. Una experiencia que le hizo cambiar de opinión y abrir los ojos. "Lo que él hacía era intentar sacarte de una Matrix para meternos en la suya", denunciaba Álvaro ante las cámaras de Equipo de Investigación, al explicar las consecuencias negativas que tuvo para él formar parte de la comunidad.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un especial de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este fin de semana.

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